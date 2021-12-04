​«Это скандал»: Холанн обвинил судью в высокомерии

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн после поражения от «Баварии» со счётом 2:3 высказался на тему судейства.

- Думаю, это был скандал, когда дело касается судейства, - сказал Холанн в эфире Viaplay.

- Что скажешь об эпизоде с неназначенным пенальти?

- О каком именно? (улыбается).

- О моменте с Ройсом…

- Чистый пенальти.

- Судья даже не обратился к ВАР…

- Да, я спросил, почему он не пойдёт и не посмотрит повтор.

- И что он сказал?

- Он сказал: «Незачем». Судья высокомерный, и мне здесь нечего больше сказать.

Стоит сказать, что Эрлинг Холанн забил один из двух голов дортмундской «Боруссии» в этом матче.

Добавим, что игру обслуживал Феликс Цвайер.