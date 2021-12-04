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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски установил ещё один рекорд Бундеслиги

04 Декабря 2021 • 22:20 Комментировать
Боруссия Д
2:3
Бавария
окончен

По всей видимости, результаты голосования за «Золотой мяч» никак не повлияли на моральную составляющую нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. В поединке против дортмундской «Боруссии» поляк оформил дубль, установив еще несколько рекордов.

Помимо того, что он больше всех в Германии забыл в выездных матчах, он отметился двумя голами в противостоянии с «шмелями» в восьмой раз в карьере. Еще никому в Бундеслиге не удалось добиться подобного показателя в играх против одного и того же соперника, сообщает статистический портал Opta.

Также стоит обратить внимание на результативность Роберта – в 2021 году на его счету 40 взятий ворот в 31 матче за мюнхенцев во внутреннем первенстве.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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