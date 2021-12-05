​Нагельсманн: «Левандовски отомстил фанатам «Боруссии» за кричалки о Месси»

Фанаты дортмундской «Боруссии» пытались повлиять на Роберта Левандовски, скандируя фамилию Лионеля Месси по ходу матча с «Баварией». Эффекта это не дало – мюнхенцы выиграли со счётом 3:2, а Левандовски оформил дубль. После игры комментарий на этот счёт дал рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

«Левандовски забил решающие голы. Он отомстил фанатам «Боруссии» за кричалки о Месси на стадионе», - слова Нагельсманна приводятся на популярной страничке Bayern & Germany в «Твиттере».

Напомним, в начале недели Лионель Месси получил «Золотой мяч», опередив Роберта Левандовски в голосовании на 33 очка.