Арбитр Цвайер требует от футболиста дортмундской «Боруссии» извинения за слова в свой адрес

После матча между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» в рамках Бундеслиги представители «шмелей» остались недовольны работой главного арбитра встречи Феликса Цвайера. Например, полузащитник команды Джуд Беллингхем негодовал по поводу того, что такой важный поединок доверили обслуживать специалисту, у которого в карьере был инцидент с договорными играми.

Как стало известно немецкому изданию Bild, теперь Цвайер требует от игрока извинений за свои слова. При этом, дортмундская сторона и лично Беллингхем не заинтересованы в личной встрече, которую предложил организовать рефери.

Помимо Беллингхема, Цвайера раскритиковали главный тренер «Боруссии» Марко Розе и спортивный директор Михаэль Цорк.