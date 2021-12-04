​Левандовски повторил рекорд Бундеслиги по голам на чужих полях

В субботу вечером в чемпионате Германии проходит матч с яркой афишей – дортмундская «Боруссия» принимает «Баварию». После первого тайма на табло горит счёт 1:2. Один из голов мюнхенцев забил их супербомбардир Роберт Левандовски.

Как сообщает Opta, Роберт Левандовски теперь имеет на своём счету 117 голов в гостевых матчах Бундеслиги. Поляк по этому показателю повтор рекорд Клауса Фишера. Последний на протяжении своей карьеры играл за «Мюнхен 1860», «Шальке 04», «Кёльн» и «Бохум».

Следить за вторым таймом матча «Боруссия» - «Бавария» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.