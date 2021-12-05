Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 328 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Эмре Джан считает, что судьи помогают «Баварии»

05 Декабря 2021 • 11:48 Комментировать (4)
Боруссия Д
2:3
Бавария
окончен

В стане дортмундской «Боруссии» очень недовольны работой арбитра Феликса Цвайера на игре против «Баварии». Очередным игроком «шмелей», высказавшимся на этот счёт, стал полузащитник Эмре Джан.

«Жаль, что такой уродливый пенальти снова решает судьбу матча. Такое слишком часто случается в пользу «Баварии». Зачем нам ВАР? Это просто стыд», - слова Джана приводятся на популярной страничке Bayern & Germany в «Твиттере».

Ранее Феликс Цвайер объяснил некоторые свои спорные решения, которые он принял по ходу матча.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Боруссию» на выезде с результатом 3:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Эмре Джан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
АнтиУкр
05 Декабря 2021 в 12:27
Кто и помогал в этом матче Баварии ,так это Хуммельс . Два привоза и третий чуть не срезал в свои ворота . Винить некого ,сами виноваты .Оборона как была ,так и остаётся проходным двором у Дортмунда . Может дело не в судьях ,а в самом составе команды ...
Master8
05 Декабря 2021 в 11:59
Я смотрел матч. И конкретно по этому матчу наверно соглашусь. Очень спорный офсайд свистнули на Холлане, после чего Ройса в штрафной завалили. И тут пенальти не дачи. А когда Хуммельс ненамеренно сыграл рукой в борьбе, то пенальти поставили. Судья не был последователен в своих решениях. Считаю что этим он подпортил эмоции от матча всем зрителям.
Underdog !
05 Декабря 2021 в 12:08
на счёт поставленного пенальти мнения разные. Намеренно или ненамеренно, но рука была не в естественном положении. И игрок Баварии уже заносил ногу для удара. Пенальти как по мне был. По духу игры уже нет такого понятия с внедрением ВАР. Офсайд у Холланда тоже был. И пеналь на Ройсе тоже должен был ставить
АнтиУкр
05 Декабря 2021 в 12:30
Когда защитник и довольно таки опытный привозит 2 гола в свои ворота ,о чём тут говорить . Можно сколько угодно на судей пенять ,если у самих рожа крива ...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.12  17:30 Штуттгарт ... Герта 2.41 3.7 2.8
05.12  19:30 Боруссия М ... Фрайбург 2.05 3.75 3.5
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Декабря
13:21 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн: «Левандовски отомстил фанатам «Боруссии» за кричалки о Месси»
12:53 · Германия. Бундеслига
​Марш больше не тренер «РБ Лейпцига» официально
11:48 · Германия. Бундеслига
​Эмре Джан считает, что судьи помогают «Баварии» 4
11:31 · Германия. 2-я бундеслига
​Последствия COVID-19: В Германии двух футболистов пришлось поддерживать кислородом после матча
11:18 · Германия. Бундеслига
«Золотой мяч»: Европа и Африка проголосовали за Левандовски, все остальные – за Месси 1
10:51 · Германия. Бундеслига
Холанн догнал Роналду по голам в 2021 году
09:49 · Германия. Бундеслига
Кассано: «Левандовски нужно вручить «Золотой мяч» за прошлый год»
09:46 · Германия. Бундеслига
​Арбитр матча «Боруссия» - «Бавария» объяснил свои решения – ранее дортмундцы его жёстко раскритиковали
09:40 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Могу понять разочарование игроков «Боруссии»
09:35 · Англия. Премьер-лига
​Рангник определил цель номер один для «Манчестер Юнайтед» слухи
09:33 · Германия. Бундеслига
Витсель уходит из дортмундской «Боруссии»
09:13 · Германия. Бундеслига
Левандовски подвёл итоги матча с «Боруссией»
00:36 · Германия. Бундеслига
​Фанаты «Боруссии» скандировали фамилию Месси, когда Левандовски наносил удар 1
00:25 · Германия. Бундеслига
Тренер «Боруссии» Дортмунд – о судействе: «Жаль, что игра решается подобным образом»
04 Декабря
23:42 · Германия. Бундеслига
​Беллингхем после поражения от «Баварии»: «Чего ожидать от судьи, который раньше участвовал в договорных матчах?»
Все новости
Рекомендуем