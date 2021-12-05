​Эмре Джан считает, что судьи помогают «Баварии»

В стане дортмундской «Боруссии» очень недовольны работой арбитра Феликса Цвайера на игре против «Баварии». Очередным игроком «шмелей», высказавшимся на этот счёт, стал полузащитник Эмре Джан.

«Жаль, что такой уродливый пенальти снова решает судьбу матча. Такое слишком часто случается в пользу «Баварии». Зачем нам ВАР? Это просто стыд», - слова Джана приводятся на популярной страничке Bayern & Germany в «Твиттере».

Ранее Феликс Цвайер объяснил некоторые свои спорные решения, которые он принял по ходу матча.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Боруссию» на выезде с результатом 3:2.