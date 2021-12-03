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Жером Боатенг: «Может Левандовски надо забить через себя с центра поля, чтобы получить «Золотой мяч»

03 Декабря 2021 • 22:27 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
4.05 4.45 1.80
Через 20 ч. 31 мин.

Защитник «Лиона» Жером Боатенг высказал свое недовольство по поводу обладателя «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Немец не понимает, почему награда досталась Лионелю Месси, а не Роберту Левандовски, который стабильно выступал на протяжении всего времени.

«Это напомнило мне 2013 год, когда в подобной ситуации оказался Франк Рибери. Что еще должен был сделать Левандовски? Может забить через себя с центра поля? Если мы выбираем просто самых талантливых игроков, то да, это Месси и Роналду. Но если учитывать выступление за год и брать во внимание титулы и статистику, то результаты голосования должны быть совершенно другими», - цитирует Боатенга издание Spox.

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Бавария Жером Боатенг Роберт Левандовски
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