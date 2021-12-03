Жером Боатенг: «Может Левандовски надо забить через себя с центра поля, чтобы получить «Золотой мяч»

Защитник «Лиона» Жером Боатенг высказал свое недовольство по поводу обладателя «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Немец не понимает, почему награда досталась Лионелю Месси, а не Роберту Левандовски, который стабильно выступал на протяжении всего времени.

«Это напомнило мне 2013 год, когда в подобной ситуации оказался Франк Рибери. Что еще должен был сделать Левандовски? Может забить через себя с центра поля? Если мы выбираем просто самых талантливых игроков, то да, это Месси и Роналду. Но если учитывать выступление за год и брать во внимание титулы и статистику, то результаты голосования должны быть совершенно другими», - цитирует Боатенга издание Spox.