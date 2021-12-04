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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Беллингхем после поражения от «Баварии»: «Чего ожидать от судьи, который раньше участвовал в договорных матчах?»

04 Декабря 2021 • 23:42 Комментировать
Боруссия Д
2:3
Бавария
окончен

Футболисты дортмундской «Боруссии» остались недовольны работой арбитра Феликса Цвайера после поражения от «Баварии» (2:3).

Эрлинг Холанн выразил непонимание по поводу того, почему в одном из эпизодов арбитр не обратился к системе ВАР. Норвежец назвал судью высокомерным.

Гневный комментарий дал и другой представитель «Боруссии» - полузащитник Джуд Беллингхем.  

«В наши ворота не было пенальти, Хуммельс даже не видел мяча. Но посмотрите и на многие другие решения арбитра. На самый большой матч чемпионата Германии назначили судью, который ранее участвовал в договорных матчах. Чего тут можно ожидать?» - сказал Беллингхем на эмоциях в эфире Viaplay.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Феликс Цвайер Джуд Беллингхем
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