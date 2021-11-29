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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тотти назвал своего фаворита на «Золотой мяч»

29 Ноября 2021 • 18:50 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
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04.12 20:30

Уже через считанные часы мир узнает обладателя «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Своим мнением касательно будущего победителя в номинации поделился бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти.

«Все уже привыкли, что награду вручают либо Криштиану Роналду, либо Лионелю Месси. Но, в последние годы наконец-то появилась конкуренция. Считаю, что в этот раз приз полностью заслужил Роберт Левандовски, я бы отдал голос за него», - цитирует итальянца местное издание Sport.

Напомним, что проследить за развитием событий на самой церемонии можно благодаря текстовой онлайн-трансляция, которая будет проводиться на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Франческо Тотти Золотой Мяч Роберт Левандовски
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