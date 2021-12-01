Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 370 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Боруссия» аннулировала все 67 тысяч билетов на матч с «Баварией»

01 Декабря 2021 • 15:58 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
3.60 4.25 1.85
04.12 20:30

На выходных в немецкой Бундеслиге пройдёт матч с яркой афишей – дортмундская «Боруссия» против «Баварии». «Шмели» рассчитывали на традиционно мощную поддержку фанатов, но ухудшение эпидемиологической обстановки в Германии диктует свои условия.

Как сообщает Kicker, «Боруссия» аннулировала все 67 тысяч билетов на игру против «Баварии», которые были распроданы. Впрочем, это не означает, что матч пройдёт при пустом стадионе. В ближайшее время власти примут решение о пропускной способности стадиона, и тогда «Боруссия» запустит бронирование билетов заново.

«Боруссия» и «Бавария» проведут очный матч в субботу, 4 декабря.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Декабря
15:58 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» аннулировала все 67 тысяч билетов на матч с «Баварией»
15:17 · Англия. Премьер-лига
​Рангник будет пытаться привести Холанна в «Манчестер Юнайтед» слухи
13:58 · Германия. Бундеслига
Ибрагимович: «В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски» 2
12:09 · Англия. Премьер-лига
Названы два фаворита на трансфер Холанна
11:44 · Германия. Бундеслига
«Интер» предложил контракт защитнику сборной Германии
11:31 · Германия. Бундеслига
Главред France Football рассказал, кого поставил на первое место в голосовании за «Золотой мяч»
10:31 · Германия. Бундеслига
Эвра - о «Золотом мяче»: «Левандовски ограбили два раза» 3
08:47 · Германия. Бундеслига
ESPN определил лучшего центрфорварда мира
08:24 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Левандовски больше Месси заслужил «Золотой мяч» 1
08:17 · Германия. Бундеслига
Левандовски заранее знал, что Месси получит «Золотой мяч» 1
30 Ноября
23:44 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски: «Неудивительно, что большинство фанатов не согласны с результатами борьбы за «Золотой мяч» 1
20:21 · Германия. Бундеслига
Клопп: «Если Левандовски не дали «Золотой мяч» сейчас, то он никогда его не получит» 2
13:51 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Левандовски - профессионал, который никогда не сдаётся» 1
13:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл усиление в Бундеслиге
13:18 · Англия. Премьер-лига
​Рангник определил игрока, которого нужно подписать «Манчестер Юнайтед» для прессинга 3 слухи
Все новости
Рекомендуем