​«Боруссия» аннулировала все 67 тысяч билетов на матч с «Баварией»

На выходных в немецкой Бундеслиге пройдёт матч с яркой афишей – дортмундская «Боруссия» против «Баварии». «Шмели» рассчитывали на традиционно мощную поддержку фанатов, но ухудшение эпидемиологической обстановки в Германии диктует свои условия.

Как сообщает Kicker, «Боруссия» аннулировала все 67 тысяч билетов на игру против «Баварии», которые были распроданы. Впрочем, это не означает, что матч пройдёт при пустом стадионе. В ближайшее время власти примут решение о пропускной способности стадиона, и тогда «Боруссия» запустит бронирование билетов заново.

«Боруссия» и «Бавария» проведут очный матч в субботу, 4 декабря.