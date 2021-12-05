Холанн догнал Роналду по голам в 2021 году

Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн отметился забитым мячом во вчерашнем поединке чемпионата Германии против мюнхенской «Баварии» (2:3).

Как сообщается в твиттер-аккаунте Gracenote Live, на счету норвежского бомбардира стало 45 голов в 2021 году. По данному показателю он догнал португальца Криштиану Роналду, выступающего за «Манчестер Юнайтед».

Лидером по результативности в уходящем году является польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. 33-летний форвард наколотил уже 66 голов.

Напомним, что совсем недавно прошла церемония вручения «Золотого мяча». По итогам голосования Левандовски финишировал на втором месте.

Раскрыта сумма, которую «Манчестер Юнайтед» придётся потратить на Холанна