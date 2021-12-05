​Оливер Кан: «Беллингхем зашёл слишком далеко в своих словах»

Известный в прошлом вратарь «Баварии» Оливер Кан, который в настоящий момент занимает руководящую должность в клубе, дал комментарий по поводу слов Джуда Беллингхема из дортмундской «Боруссии».

После поражения от «Баварии» (2:3) Беллингхем сказал: «Чего можно ожидать от судьи, который участвовал в договорных матчах?».

«Я последний человек, который может не понять эмоций футболистов. Но, конечно, Беллингхем зашёл слишком далеко в своих словах. Не знаю, как ему в голову пришла идея сделать такое заявление», - слова Кана приводит журналист Керри Хау на своей страничке в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингхем может столкнуться с санкциями.