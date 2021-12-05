​Беллингхема могут наказать за клевету – игрок «Боруссии» сказал, что арбитр был замешан в договорных матчах

После поражения от «Баварии» (2:3) хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем на эмоциях сказал лишнее. «Чего ожидать от судьи, который раньше участвовал в договорных матчах?» - такой цитатой отметился футболист.

Как сообщает Bild, контрольный комитет Немецкого футбольного союза уже начал расследование этой ситуации. Футболисту грозит не просто штраф, но и дисквалификация за «оскорбление и клевету».

Арбитр Феликс Цвайер был замешан в скандале со ставками Роберта Хойзера в 2005 году. Его отстраняли за полгода за полученные от Хойзера 300 евро. Цвайер уже давно считается реабилитированным.