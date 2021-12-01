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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски летом запросит у «Баварии» свой трансфер в «Реал» слухи

01 Декабря 2021 • 22:04 Комментировать (2)
Боруссия Д
...
Бавария
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04.12 20:30

Не прошло и несколько суток с церемонии награждения «Золотого мяча», как нападающий «Баварии» Роберт Левандовски тут же взялся что-то менять в своей карьере. По крайней мере, такую информацию удалось раздобыть испанским СМИ.

Согласно сведениям авторитетного издания AS, форвард сборной Польши принял окончательное решение покинуть Мюнхен – летом следующего года он запросит у руководства клуба свой трансфер в мадридский «Реал».

К слову, о потенциальном переходе игрок задумывался еще пару месяцев назад. Тогда сообщалось, что Роберт решил найти для себя новый вызов.

При этом, Левандовски не впервые изъявляет желание присоединиться к «Реалу». Напомним, что во времена выступлений за дортмундскую «Боруссию» он даже сменил своего агента, так как прошлый специалист не сумел организовать ему переход. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Роберт Левандовски
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Matteo
01 Декабря 2021 в 22:40
Нет смысла. Зачем уходить из Мюнхена, где он уже по сути стал легендой для болельщиков Баварии?
Ну а Реал совершенно резонно будет искать усиление среди более молодых и перспективных игроков, вроде Холланда и Мбаппе.
Biz_plan
01 Декабря 2021 в 22:17
Реал то знает? Что-то много ту народа собралось, на всех конфеток хватит?
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