Не прошло и несколько суток с церемонии награждения «Золотого мяча», как нападающий «Баварии» Роберт Левандовски тут же взялся что-то менять в своей карьере. По крайней мере, такую информацию удалось раздобыть испанским СМИ.

Согласно сведениям авторитетного издания AS, форвард сборной Польши принял окончательное решение покинуть Мюнхен – летом следующего года он запросит у руководства клуба свой трансфер в мадридский «Реал».

К слову, о потенциальном переходе игрок задумывался еще пару месяцев назад. Тогда сообщалось, что Роберт решил найти для себя новый вызов.

При этом, Левандовски не впервые изъявляет желание присоединиться к «Реалу». Напомним, что во времена выступлений за дортмундскую «Боруссию» он даже сменил своего агента, так как прошлый специалист не сумел организовать ему переход.