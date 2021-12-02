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Чемпионат Германии. Бундеслига

Председатель совета директоров «Боруссии» ответил на вопрос о будущем Холанна

02 Декабря 2021 • 00:57 Комментировать
Боруссия Д
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Бавария
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04.12 20:30

Председатель совета директоров «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, будет ли клуб расставаться с форвардом Эрлингом Холанном.

«Холанн, конечно, способен зарядить энергией весь стадион, это круто. Сохраним ли его в составе? Сейчас рано говорить об этом. Спокойно проведем переговоры, без лишней суеты. Хотим, чтобы он подольше за нас играл. Однако если ситуация сложится по-другому, примем ее. Есть ощущение, что Эрлингу комфортно здесь», - цитирует Ватцке Sky Sports.

Многие европейские гранды заинтересованы в трансфере 21-летнего голеадора. Есть два топ-клуба, которые опережают конкурентов. Речь идет о французском «ПСЖ» и «Манчестер Сити», которые имеют очень богатых владельцев, а потому могут без проблем выделить большие деньги на трансфер скандинава.

Напомним, 4 декабря «Боруссия» в чемпионате Германии примет мюнхенскую «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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