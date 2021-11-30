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Чемпионат Германии. Бундеслига

Клопп: «Если Левандовски не дали «Золотой мяч» сейчас, то он никогда его не получит»

30 Ноября 2021 • 20:21 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
3.60 4.25 1.85
04.12 20:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на результаты голосования за «Золотой мяч». В первую очередь немецкий специалист отметил, что считает седьмое место его подопечного Мохамеда Салаха незаслуженно низким.

Также Клопп ответил на вопрос, достоин ли этой награды Лионель Месси в свете хороших выступлений Роберта Левандовски.

«Если журналисты даже в этот раз не дали приз Левандовски, то он никогда его не получит. Что касается Месси, то ему всегда можно вручить «Золотой мяч» за его великолепно проведенную карьеру», - прокомментировал тренер в разговоре с Нилом Джонсом.  

Напомним, что общественность негативно восприняла итоговые результаты премии, ссылаясь на показатели польского форварда в течение последнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Юрген Клопп Роберт Левандовски
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