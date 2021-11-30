Клопп: «Если Левандовски не дали «Золотой мяч» сейчас, то он никогда его не получит»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на результаты голосования за «Золотой мяч». В первую очередь немецкий специалист отметил, что считает седьмое место его подопечного Мохамеда Салаха незаслуженно низким.

Также Клопп ответил на вопрос, достоин ли этой награды Лионель Месси в свете хороших выступлений Роберта Левандовски.

«Если журналисты даже в этот раз не дали приз Левандовски, то он никогда его не получит. Что касается Месси, то ему всегда можно вручить «Золотой мяч» за его великолепно проведенную карьеру», - прокомментировал тренер в разговоре с Нилом Джонсом.

Напомним, что общественность негативно восприняла итоговые результаты премии, ссылаясь на показатели польского форварда в течение последнего года.