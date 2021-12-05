Тренер «Боруссии» Дортмунд – о судействе: «Жаль, что игра решается подобным образом»

После встречи с «Баварией» в центральном матче тура Бундеслиги многие представители дортмундской «Боруссии» остались недовольны работой главного арбитра Феликса Цвайера. Не упустил возможности раскритиковать рефери и наставник «шмелей» Марко Розе.

«Жаль, что игра решается подобным образом. Мы заслуживали на другой исход и другие принятые судьями решения. Пусть Цвайер еще несколько наших поединков рассудит, мы готовы. Уже привыкли к этому. Пусть бросит еще несколько камней и палок на нашем пути», - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Уточним, что судейская бригада приняла ряд неоднозначных решений, которые привели к поражению «Боруссии» со счетом 2:3.