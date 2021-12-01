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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак назвал имя футболиста, который заслужил получить «Золотой мяч»

01 Декабря 2021 • 21:48 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
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04.12 20:30

Спустя два дня после церемонии награждения «Золотого мяча» своим мнением касательно результатов голосования решил поделиться и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Российский специалист согласился, что Лионель Месси является уникальным футболистом, но свое предпочтение он отдал главному конкуренту аргентинца.

«Левандовски с точки зрения результата - лучший в мире игрок на данный момент. Я бы очень порадовался за Роберта, если бы он выиграл «Золотой мяч», он его заслужил», - подметил Семак в интервью для пресс-службы питерского клуба.

В качестве аргумента наставник «Зенита» привел стабильность – он считает, что поляк регулярно показывал хорошую игру в течение года, а вот у Месси местами бывали спады.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Роберт Левандовски
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