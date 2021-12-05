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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер: «Могу понять разочарование игроков «Боруссии»

05 Декабря 2021 • 09:40 Комментировать
Боруссия Д
2:3
Бавария
окончен

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер пообщался с журналистами после завершения поединка против «Боруссии» (Дортмунд). Чемпион Германии отпраздновал гостевую победу со счетом 3:2.

«Наша игра в первой половине мне понравилась намного больше, чем после перерыва. Да, мы забили голы, однако в первом тайме отлично владели мячом и должны были вести в счете. После перерыва мы вряд ли этого заслуживали, уровень футбола в нашем исполнении был хуже. Однако команда была настроена на победу и добилась результата. Могу понять разочарование игроков «Боруссии», - цитирует Томаса пресс-служба клуба.

«Бавария» закрепилась на первом месте в таблице, а «Боруссия» идет второй.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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