Месси опередил Левандовски всего на 33 голоса

В понедельник в Париже было названо имя лучшего игрока 2021 года. В седьмой раз «Золотой мяч» выиграл аргентинский форвард Лионель Месси.

L`Equipe публикует окончательные результаты голосования, в котором принимали участие тренеры и капитаны сборных, а также авторитетные журналисты.

Оказалось, что разрыв между первым и вторым местом, которое занял польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски, было небольшим - 613 голосов против 580. На третьем месте расположился полузащитник «Челси» и сборной Италии, чемпион Европы Жоржиньо, он собрал 460 голосов.

Голосующие выбирают тройку лучших игроков. Первый в списке получает пять баллов, второй - три и третий - один.