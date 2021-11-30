Месси опередил Левандовски всего на 33 голоса

В понедельник в Париже было названо имя лучшего игрока 2021 года. В седьмой раз «Золотой мяч» выиграл аргентинский форвард Лионель Месси.
L`Equipe публикует окончательные результаты голосования, в котором принимали участие тренеры и капитаны сборных, а также авторитетные журналисты.
Оказалось, что разрыв между первым и вторым местом, которое занял польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски, было небольшим - 613 голосов против 580. На третьем месте расположился полузащитник «Челси» и сборной Италии, чемпион Европы Жоржиньо, он собрал 460 голосов.
Голосующие выбирают тройку лучших игроков. Первый в списке получает пять баллов, второй - три и третий - один.