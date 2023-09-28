Гендиректор «Сассуоло»: «Лорьянте в «Тоттенхэме»? Мы не получали никаких предложений»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал слухи о переходе вингера Армана Лорьянте в лондонский «Тоттенхэм». Напомним, француза связывали с трансфером в стан «шпор» минувшим летом.

«Мы не получали никаких формальных предложений по трансферу Лорьянте летом. В любом случае, мы не собирались даже рассматривать вариант с его продажей», – цитирует Карневали журналист Фабрицио Романо.

Лорьянте в шести турах итальянской Серии А отметился голом и результативной передачей. 24-летний футболист проводит свой второй сезон за «Сассуоло» после перехода из французского «Лорьяна».