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«Ливерпуль» был в шаге от подписания Амрабата летом слухи

26 Сентября 2023 • 23:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
30.09 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат едва не оказался в «Ливерпуле».

Мерсисайдцы считались одними из главных претендентов на хавбека «Фиорентины» наряды с «красными дьяволами». По данным журналиста Криса Уилера, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп лично связывался с Амрабатом, чтобы убедить его перейти. До заключения сделки оставалось буквально несколько часов, однако окружение марокканца приостановило переговоры, и вместо этого «красные» приобрели Райана Гравенберха из «Баварии».

Софьян Амрабат был арендован «Манчестер Юнайтед» у «Фиорентины» в последний день летнего трансферного окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фиорентина Манчестер Юнайтед Юрген Клопп Софьян Амрабат
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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