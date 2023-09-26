Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат едва не оказался в «Ливерпуле».

Мерсисайдцы считались одними из главных претендентов на хавбека «Фиорентины» наряды с «красными дьяволами». По данным журналиста Криса Уилера, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп лично связывался с Амрабатом, чтобы убедить его перейти. До заключения сделки оставалось буквально несколько часов, однако окружение марокканца приостановило переговоры, и вместо этого «красные» приобрели Райана Гравенберха из «Баварии».

Софьян Амрабат был арендован «Манчестер Юнайтед» у «Фиорентины» в последний день летнего трансферного окна.