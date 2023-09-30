​«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву

В главном матче седьмого тура Английской премьер-лиги отношения выяснят «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Викарио, Порро, ван де Вен, Ромеро, Удоги, Сарр, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Хын Мин Сон, Ришарлисон.
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, в свою очередь, доверил место на поле таким футболистам: Алиссон, Гомес, ван Дейк, Матип, Робертсон, Собослаи, Джонс, Макаллистер, Диас, Гакпо, Салах.
Матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.
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