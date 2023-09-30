​Раскрыты доходы Салаха

Рами Аббас, юридический консультант форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, высказался о доходах египтянина.

Стоит сказать, что в 2022 году Салах подписал с «Ливерпулем» новый контракт. Он рассчитан до конца сезона 2024/2025.

«Мы ожидаем, что общая сумма, полученная Салахом по контакту и по медиаправам, составит где-то между 54 и 62 миллионами евро в год», - сообщил Аббас в рамках в ходе исследования Гарвардской школы бизнеса. Цитату приводит портал Goal.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 30 сентября – против «Тоттенхэма» на выезде. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.