Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер попал в список трансферных целей «Ромы».

29-летний игрок ни разу не появился на поле в составе «шпор» с начала нынешнего сезона, поэтому уже в январе может сменить клубную прописку. Согласно данным Calciomercato, итальянская «Рома» рассматривает возможность подписания англичанина в зимнее трансферное окно. Стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет 18 млн евро.

Эрик Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года. В его активе 13 забитых мячей и 12 результативных передач в 360 поединках за лондонский коллектив во всех турнирах.