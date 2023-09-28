«Ювентусу» предложили подписать полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

Датский игрок не проходит в стартовый состав «шпор» в текущем сезоне, что может стать причиной его ухода в зимнее трансферное окно. По сведениям инсайдера Николо Скиры, недавно услуги 28-летнего хавбека были предложены «Ювентусу». Туринский клуб, вероятно, попытается арендовать Хёйбьерга в январе с возможностью последующего выкупа. Ранее в СМИ уже сообщалось об интересе «старой синьоры» к футболисту.

Контракт Пьера-Эмиля Хёйбьерга с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2025 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро.