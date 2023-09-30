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Клопп заявил, что хотел бы тратить деньги только на покупку игроков

30 Сентября 2023 • 15:14 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
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Через 3 ч. 7 мин.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о текущем финансовом положении команды.

«Конечно, мне было хотелось тратить деньги только на новых футболистов, но вы не должны забывать, что «Ливерпуль» строит новую трибуну и тренировочную площадку», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Специалист добавил, что на данный момент клуб работает на перспективу.

В преддверии начала седьмого тура «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 16 очков.

Стоит отметить, что команда Клоппа пока не проиграла ни одного матча в чемпионате, как и «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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