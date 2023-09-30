Клопп заявил, что хотел бы тратить деньги только на покупку игроков

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о текущем финансовом положении команды.

«Конечно, мне было хотелось тратить деньги только на новых футболистов, но вы не должны забывать, что «Ливерпуль» строит новую трибуну и тренировочную площадку», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Специалист добавил, что на данный момент клуб работает на перспективу.

В преддверии начала седьмого тура «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 16 очков.

Стоит отметить, что команда Клоппа пока не проиграла ни одного матча в чемпионате, как и «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал».