​«Ливерпуль» остался в меньшинстве в первом тайме матча с «Тоттенхэмом»

В субботу вечером в седьмом туре Премьер-лиги Англии играют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». На 26-й минуте при счёте 0:0 команда Юргена Клоппа осталась в численном меньшинстве. Полузащитник Кёртис Джонс грубо сыграл против Биссума, въехав шипами ему в ногу чуть выше голеностопа. Арбитр сначала показал игроку гостевой команды жёлтую карточку, но в ситуацию вмешался ВАР. После сигнала главный рефери посмотрел повтор и заменил предупреждение на красную карточку.

Оказавшись в большинстве, «Тоттенхэм» в скором времени открыл счёт – забил Хын Мин Сон. Следить за развитием событий в Лондоне можно в текстовой трансляции.