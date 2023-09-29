Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп впечатлён игрой вингера дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена.

Именно гранд Премьер-лиги, как уже сообщалось ранее, считается основным претендентом на нидерландского игрока. По информации английских СМИ, рулевой «красных» поддерживает идею подписания Малена в следующем году. Наставник мерсисайдцев считает 24-летнего футболиста идеальным сменщиком для Мохамеда Салаха.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, текущая стоимость Дониэлла Малена – 28 млн евро. В текущей кампании нидерландец четырежды поразил ворота соперников и дважды ассистировал товарищам по команде, проведя семь матчей за «Боруссию».