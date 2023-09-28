​Владельцы «Ливерпуля» продали долю клуба

Компания Fenway Sports Group продала миноритарную долю в «Ливерпуле» инвестиционной компании Dynasty Equity. Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба.

Сумма сделки не раскрывается. При этом в пресс-релизе говорится о том, что средства пойдут на погашение банковского долга, возникшего во время пандемии, на расширение «Энфилда», на строительство тренировочного центра, на базу в Мелвуде и на трансферные расходы.

«Ливерпуль» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. От «Манчестер Сити» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на два очка.