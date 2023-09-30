Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три команды ещё не терпели поражений в текущем сезоне АПЛ

30 Сентября 2023 • 19:05 Комментировать (1)
Тоттенхэм
0:0
Ливерпуль
1 3.05 X 4.05 2 2.17
1-й тайм

Только три клуба в текущем сезоне Английской премьер-лиги всё ещё не проигрывали: это лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также «Ливерпуль».

Напомним, что сегодня вечером «Манчестер Сити» сенсационно уступил «Вулверхэмптону» на выезде и потерпел первое поражение в сезоне – 1:2.

Более того, через полчаса начнут свой матч «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» и команд без поражений в сезоне АПЛ станет ещё меньше. Текстовую трансляцию встречи проведёт портал LiveResult.ru.

Параллельно с «Сити» в гостях у «Борнмута» играли «канониры», но подопечные Микеля Артеты не оставили шансов «вишням» и разгромили оппонентов – 4:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
CELTIC FROST
30 Сентября 2023 в 19:12
Более того, через полчаса начнут свой матч «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» и команд без поражений в сезоне АПЛ станет ещё меньше. (с) А кто вам это сказал? Представляете. может случиться еще и ничья) Да - это невероятно)) Число ашыпак все множится и множится.. ппц.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон Брайтон
6
1
2.60 3.95 2.60
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити Манчестер Сити
2
1
6.00 4.90 1.52
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Лутон Таун Лутон Таун
1
2
1.71 3.70 5.60
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Бёрнли Бёрнли
2
0
1.36 5.00 10.00
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2
0
1.54 4.50 6.20
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
1
1.51 0.00 0.00
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Арсенал Арсенал
0
4
6.40 0.00 0.00
Видео
20 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
0
0
2.90 4.20 2.24
Видео
01.10.23 в 16:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брентфорд Брентфорд
3.10 3.40 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
19:05 · Англия. Премьер-лига
Три команды ещё не терпели поражений в текущем сезоне АПЛ 1
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» умудрился проиграть «Лутон Тауну»
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» спокойно разгромил «Борнмут» и почти догнал лидера
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не испытал проблем в игре с «Шеффилд Юнайтед»
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» уверенно победил в матче с «Бёрнли»
18:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» проиграл ещё и «Кристал Пэлас» 1
18:36 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву
18:19 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» выиграл в первом тайме у «Манчестер Сити» без единого удара в створ
18:19 · Англия. Премьер-лига
Хаверц забил дебютный гол за «Арсенал»
18:03 · Англия. Премьер-лига
​Лебёф: Лучшая позиция Хаверца – в запасе «Арсенала», там он никому не мешает
17:55 · Англия. Премьер-лига
Почему Гвардиола пропускает матч с «Вулверхэмптоном» 1
17:07 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может подписать топ-защитника за 80 млн евро слухи
16:50 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс оформил второй хет-трик за месяц
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» жестоко прошлась по лидерским амбициям «Брайтона»
Все новости
Рекомендуем