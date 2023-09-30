Три команды ещё не терпели поражений в текущем сезоне АПЛ

Только три клуба в текущем сезоне Английской премьер-лиги всё ещё не проигрывали: это лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также «Ливерпуль».

Напомним, что сегодня вечером «Манчестер Сити» сенсационно уступил «Вулверхэмптону» на выезде и потерпел первое поражение в сезоне – 1:2.

Более того, через полчаса начнут свой матч «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» и команд без поражений в сезоне АПЛ станет ещё меньше. Текстовую трансляцию встречи проведёт портал LiveResult.ru.

Параллельно с «Сити» в гостях у «Борнмута» играли «канониры», но подопечные Микеля Артеты не оставили шансов «вишням» и разгромили оппонентов – 4:0.