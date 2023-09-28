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Клопп: «Собослаи впечатлил меня на первой же тренировке»

28 Сентября 2023 • 14:34 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
1 3.00 X 4.10 2 2.17
30.09 19:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил полузащитника команды Доминика Собослаи, который минувшим летом перебрался на «Энфилд» из немецкого «РБ Лейпцига» за 70 миллионов евро.

«Собослаи впечатлил меня на первой же тренировке с первых минут. Он топ-игрок и очень уверенный парень. Доминик невероятно тяжело работает на тренировках, это очень заметно. Он всегда интенсивно прессингует и пытается вернуть мяч», – сказал Клопп на пресс-конференции.

На счету Собослаи один гол в Английской премьер-лиге в шести матчах. Вчера венгер также отметился забитым мячом с дальней дистанции в матче Кубка лиги против «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Доминик Собослаи
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