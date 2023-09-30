​«Сумасшедшие решения»: Клопп возмущён судейством после поражения «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Тоттенхэма» (1:2) выразил возмущение судейством. Мерсисайдцы упустили ничью в концовке, действуя вдевятером после двух удалений.

«Я никогда не гордился командой сильнее, чем сегодня. И я никогда не видел игры с такими несправедливыми обстоятельствами и сумасшедшими решениями.

Мы забили автогол, это сложно, но я горд. В ситуации с первым удалением Кёртис наступил на мяч. Это не был плохой подкат. В замедленной съёмке видно, что он наступил на мяч и проскользнул по нему. В ситуации с Жотой первой жёлтой карточки не было. А затем он получил вторую, и нам пришлось защищаться с восемью полевыми игроками, что сложно.

Если вы хотите что-то построить, вам нужны футболисты с сильным менталитетом. Я видел это у своих игроков сегодня, они сражались. Сегодняшний вечер особенный», - сказал Клопп Sky Sports.

Напомним, что «Ливерпуль» проиграл матч Премьер-лиги впервые за полгода.