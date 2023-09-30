Эндо: «Ливерпуль» должен выигрывать в каждом матче, но я не чувствую давления»

Полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо рассказал об амбициях своей команды.

Японский футболист перебрался в стан «красных» в августе из немецкого «Штутгарта».

«Выступая за такой клуб, как «Ливерпуль», мы обязаны добиваться победы в каждом матче, но я не чувствую лишнего давления из-за этого. Я считаю себя скромным человеком, однако я чувствую, что в меня здесь верят, и быть частью этого – нечто невероятное. Я продолжаю наслаждаться мечтой. На данный момент у команды всё складывается отлично», – сказал в интервью The Athletic Эндо.

В субботу «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Тоттенхэма».