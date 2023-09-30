Постекоглу: «Тоттенхэм» не стал использовать уход Кейна как оправдание»

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал, за счёт чего команда забивает много голов.

«Шпоры» лишились Гарри Кейна минувшим летом, однако, несмотря на это, в настоящий момент входят в число лидеров Премьер-лиги по количеству забитых голов – 15 после шести туров.

«Речь идёт о действительно серьёзной потере. Мы уже видим, чего добился Кейн после ухода. Гарри – нападающий мирового уровня, он входит в тройку лучших форвардов мира. Но нужно отдать должное нашим игрокам, ведь они не стали использовать уход такого футболиста в качестве оправдания. Они сказали себе, что просто хотят продолжать в том же духе, ведь болельщики по-прежнему с нами – они поддерживали «Тоттенхэм», а не Кейна», – высказался Постекоглу в преддверии субботнего матча с «Ливерпулем».