​Мёрфи: «Даже потерпев поражение, «Ливерпуль» показал, что участвует в борьбе за титул»

Бывший игрок «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи высказался после поражения команды в гостевом матче против «Тоттенхэма» со счётом 1:2.

«Даже потерпев поражение, «Ливерпуль» показал, что участвует в борьбе за титул ПЛ. Они продемонстрировали стойкость в игре против «Тоттенхэма» вдесятером, а позже и вдевятером. И они даже создавали моменты. Это должно вселить в них огромную веру.

Иногда от поражения можно получить больше, чем от лёгкой победы. «Ливерпуль» в этом сезоне уже неоднократно доказывал, что они бойцы», - цитирует Мёрфи The Mail On Sunday.

Следующий матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 8 октября – против «Брайтона».