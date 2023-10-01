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​Мёрфи: «Даже потерпев поражение, «Ливерпуль» показал, что участвует в борьбе за титул»

01 Октября 2023 • 16:46 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Ливерпуль
окончен

Бывший игрок «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи высказался после поражения команды в гостевом матче против «Тоттенхэма» со счётом 1:2.

«Даже потерпев поражение, «Ливерпуль» показал, что участвует в борьбе за титул ПЛ. Они продемонстрировали стойкость в игре против «Тоттенхэма» вдесятером, а позже и вдевятером. И они даже создавали моменты. Это должно вселить в них огромную веру.

Иногда от поражения можно получить больше, чем от лёгкой победы. «Ливерпуль» в этом сезоне уже неоднократно доказывал, что они бойцы», - цитирует Мёрфи The Mail On Sunday.

Следующий матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 8 октября – против «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дэнни Мерфи
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