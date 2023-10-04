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​Клопп считает, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран

04 Октября 2023 • 16:32 Комментировать (1)
Тоттенхэм
2:1
Ливерпуль
окончен

В субботу «Тоттенхэм» обыграл на своём поле «Ливерпуль» со счётом 2:1 в седьмом туре Премьер-лиги. В этом матче при счёте 0:0 арбитр допустил грубую ошибку, не засчитав чистый гол игрока «красных» Луиса Диаса.

По мнению главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, было бы справедливо назначить переигровку этого матча.

«Думаю, переигровка была бы правильным решением», - слова Клоппа в социальных сетях приводит журналист Джеймс Пирс.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 8 октября, – против «Брайтона» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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Cruyff
04 Октября 2023 в 16:47
мало тебе матчей и с какого перепугу будет переигровка команда соперник тут ничем не провинилась судья или судьи на Варе ошиблись их накажут, а переигровки не будет хотя нам пофиг
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