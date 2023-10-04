​Клопп считает, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран

В субботу «Тоттенхэм» обыграл на своём поле «Ливерпуль» со счётом 2:1 в седьмом туре Премьер-лиги. В этом матче при счёте 0:0 арбитр допустил грубую ошибку, не засчитав чистый гол игрока «красных» Луиса Диаса.

По мнению главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, было бы справедливо назначить переигровку этого матча.

«Думаю, переигровка была бы правильным решением», - слова Клоппа в социальных сетях приводит журналист Джеймс Пирс.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 8 октября, – против «Брайтона» на поле соперника.