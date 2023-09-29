«Атлетико» готов перебить предложение «Ювентуса» по трансферу Хёйбьерга

Мадридский «Атлетико» готов перебить предложение туринского «Ювентуса» по трансферу полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга. По информации от Tuttojuve, «матрасники» также готовы предложить футболисту более выгодные условия, чем «старая синьора».

Напомним, Хёйбьерг ещё минувшим летом мог покинуть «Тоттенхэм», но потенциальные покупатели не согласились удовлетворить финансовые требования «шпор» по трансферу.

Отметим, что Хёйбьерг в данный момент является игроком запаса в «Тоттенхэме», что не устраивает опытного полузащитника. Пьер-Эмиль в этом сезоне 5 раз выходил на поле в АПЛ, но не отметился результативными действиями.