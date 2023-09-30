Постекоглу объяснил причину спада Сона в прошлом сезоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал, почему Сон Хын Мин не лучшим образом провёл предыдущий сезон.

Лидер атаки «шпор» отметился десятью забитыми мячами в 36 поединках прошлого розыгрыша Премьер-лиги. В нынешней кампании в активе южнокорейца уже пять голов в шести встречах.

«Справедливо будет сказать, что Сон не был готов на 100% в прошлом сезоне. Сам он придерживается такого же мнения. Но такова его природа: если его просят сыграть, то он выйдет на поле и сделает всё возможное, в каком бы состоянии он ни находился. Прошлый сезон стал уникальным ещё и из-за чемпионата мира – это негативно сказалось на выступлении многих топ-игроков», – приводят английские СМИ слова Постекоглу.