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Постекоглу объяснил причину спада Сона в прошлом сезоне

30 Сентября 2023 • 01:17 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
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Через 17 ч. 56 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал, почему Сон Хын Мин не лучшим образом провёл предыдущий сезон.

Лидер атаки «шпор» отметился десятью забитыми мячами в 36 поединках прошлого розыгрыша Премьер-лиги. В нынешней кампании в активе южнокорейца уже пять голов в шести встречах.

«Справедливо будет сказать, что Сон не был готов на 100% в прошлом сезоне. Сам он придерживается такого же мнения. Но такова его природа: если его просят сыграть, то он выйдет на поле и сделает всё возможное, в каком бы состоянии он ни находился. Прошлый сезон стал уникальным ещё и из-за чемпионата мира – это негативно сказалось на выступлении многих топ-игроков», – приводят английские СМИ слова Постекоглу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Сон Хын Мин
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