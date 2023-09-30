​«Ливерпуль» проиграл в АПЛ впервые за полгода

В субботу «Ливерпуль» едва вдевятером не удержал ничью в гостях у «Тоттенхэма». Впрочем, в концовке мерсисайдцы пропустили второй гол и уступили - 1:2.

Для «Ливерпуля» это первое поражение в Премьер-лиге за долгое время – в прошлый раз матч чемпионата мерсисайдцы проигрывали 1 апреля. Тогда «красные» были разгромлены «Манчестер Сити» (1:4).

Серия «Ливерпуля» без поражений в чемпионате Англии в итоге составила 17 матчей (12 побед, 5 ничьих).

В следующем туре Премьер-лиги «Ливерпуль» будет играть на выезде против «Брайтона». Матч пройдёт в воскресенье, 8 октября.