Ван Дейк рассказал о значимости каждого игрока «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал о том, насколько важно, чтобы каждый футболист бился за общекомандный результат, независимо от своего текущего статуса.

В качестве примера нидерландский футболист привёл нескольких игроков «красных», которым удавалось забивать голы после выходов на замену. По мнению ван Дейка, резервисты позволяют «Ливерпулю» менять игру и быть вариативным.

«Одним из важнейших уроков последних нескольких недель стала значимость присутствия в команде игроков, готовых вносить свой вклад, независимо от того, выходят они в старте или находятся на скамейке запасных», — цитирует ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

После шести туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Ливерпуль» расположился на второй строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч мерсисайдцы проведут 30 сентября против «Тоттенхэма». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.