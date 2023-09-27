Почеттино: «В «Челси» мне гораздо легче, чем в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что во главе «пенсионеров» ему легче работать, чем в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме». Напомним, аргентинец возглавлял эти клубы в ранних этапах карьеры.

«В «Челси» мне гораздо легче, чем в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», поверьте мне. Единственное, чего нам не хватает – это забитые голы», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Почеттино начал во главе «Челси» с трёх поражений в шести турах Английской премьер-лиги. В этих матчах команда добыла всего одну победу, а также дважды сыграла вничью. Маурисио не работал весь прошлый сезон.