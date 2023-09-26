Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд возобновил тренировки с командой в понедельник. Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба.

В последний раз Александер-Арнольд выходил на поле в начале сентября в матче Премьер-лиги против «Астон Виллы». В ближайшее время защитник снова сможет сыграть.

Стоит напомнить, что Трент Александер-Арнольд перед сезоном был выбран новым вице-капитаном «Ливерпуля». Капитаном же после ухода Джордана Хендерсона стал Виргил ван Дейк.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 27 сентября – против «Лестера» на своём поле в третьем раунде Кубка английской лиги.