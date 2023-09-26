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​Александер-Арнольд возобновил тренировки

26 Сентября 2023 • 18:31 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
30.09 19:30

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд возобновил тренировки с командой в понедельник. Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба.

В последний раз Александер-Арнольд выходил на поле в начале сентября в матче Премьер-лиги против «Астон Виллы». В ближайшее время защитник снова сможет сыграть.

Стоит напомнить, что Трент Александер-Арнольд перед сезоном был выбран новым вице-капитаном «Ливерпуля». Капитаном же после ухода Джордана Хендерсона стал Виргил ван Дейк.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 27 сентября – против «Лестера» на своём поле в третьем раунде Кубка английской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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