Дурацкий автогол Матипа испортил «Ливерпулю» геройский матч с «Тоттенхэмом»

Главный матч дня в Англии - битва «Тоттенхэма» с «Ливерпулем». Коди Гакпо и Эндрю Робертсон по очереди заставили трудиться вратаря. На 26-й минуте грубо сыграл Кёртис Джонс и оставил гостей вдесятером. Мохамед Салах вывел Луиса Диаса на убойную позицию, и тот послал мяч в сетку, но был офсайд. Тут же Ришарлисон на левом краю штрафной выманил на себя голкипера и отыграл на свободного партнера, а Сон Хын Мин не мог промахнуться - 1:0. На 45-й минуте на левом краю штрафной Виргил ван Дейк сбросил мяч на Гакпо, и тот с разворота сравнял счет. Диас чудом не замкнул прострел Салаха вдоль ворот. После перерыва Джеймс Мэддисон бил метко в угол - сэйв Алиссона. То же самое после выстрела Сона под планку. Ришарлисон выводил на голевой удар Мэддисона, но сейчас мяч не засчитан - вне игры. Диогу Жота, вышедший на поле в перерыве, на 69-й минуте получил второе предупреждение, и гости уже вдевятером. Лишь в компенсированное время незадолго до финального свистка лондонцы добились желаемого - Жоэль Матип стал автором автогола, расстреляв свои ворота, прерывая прострел.

2:1, «Ливерпуль» едва не выстоял в меньшинстве и идет четвертым с отставанием в два балла от «Манчестер Сити», «шпоры» делят второе место и уступают очко лидеру.