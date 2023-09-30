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Дурацкий автогол Матипа испортил «Ливерпулю» геройский матч с «Тоттенхэмом»

30 Сентября 2023 • 21:33 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Ливерпуль
окончен

Главный матч дня в Англии - битва «Тоттенхэма» с «Ливерпулем». Коди Гакпо и Эндрю Робертсон по очереди заставили трудиться вратаря. На 26-й минуте грубо сыграл Кёртис Джонс и оставил гостей вдесятером. Мохамед Салах вывел Луиса Диаса на убойную позицию, и тот послал мяч в сетку, но был офсайд. Тут же Ришарлисон на левом краю штрафной выманил на себя голкипера и отыграл на свободного партнера, а Сон Хын Мин не мог промахнуться - 1:0.  На 45-й минуте на левом краю штрафной Виргил ван Дейк сбросил мяч на Гакпо, и тот с разворота сравнял счет. Диас чудом не замкнул прострел Салаха вдоль ворот. После перерыва Джеймс Мэддисон бил метко в угол - сэйв Алиссона. То же самое после выстрела Сона под планку. Ришарлисон выводил на голевой удар Мэддисона, но сейчас мяч не засчитан - вне игры. Диогу Жота, вышедший на поле в перерыве, на 69-й минуте получил второе предупреждение, и гости уже вдевятером. Лишь в компенсированное время незадолго до финального свистка лондонцы добились желаемого - Жоэль Матип стал автором автогола, расстреляв свои ворота, прерывая прострел.

2:1, «Ливерпуль» едва не выстоял в меньшинстве и идет четвертым с отставанием в два балла от «Манчестер Сити», «шпоры» делят второе место и уступают очко лидеру.

Протокол игры  
Тоттенхэм2:1Ливерпуль
(1:0) Хын Мин Сон36'  
(2:1) Матип Жоэль 90' 45'Гакпо Коди (1:1)
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро Кристиан  90'Ван де Вен МиккиУдоги Дестини  45' 83' (Дэвис Бен ( 83') Сарр Пап Матар 83' (Скипп Оливер ( 83') Биссума Ив  88' 90' (Велиз Алехо ( 90') Кулушевски ДеянМэддисон Джеймс 90' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 90') Хын Мин Сон 69' (Манор Соломон ( 69') Ришарлисон
Запасные: Филлипс ЭшлиЭмерсон ЖуниорДонли ДжеймиФорстер Фрейзер
Алиссон БекерГомес Джо 73' (Конате Ибраима ( 73') Матип ЖоэльВан Дейк ВиргилРобертсон Эндрю  87'Собослаи ДоминикМакаллистер Алексис  40' 81' (Гравенберх Райан ( 81') Джонс Кёртис  26'Салах Мохамед  65' 74' (Александер-Арнольд Трент ( 74') Гакпо Коди 46' (Жота Диогу ( 46'  68'  69') Диас Луис 73' (Эндо Ватару ( 73')
Запасные: Келлехер КаомхинЦимикас КостасНуньес ДарвинЭллиотт Харви
30 сентября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Тоттенхэм Ливерпуль
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