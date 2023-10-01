​«Ливерпуль» должны оштрафовать, несмотря на грубую ошибку судьи

В субботу «Ливерпуль» проиграл гостевой матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма» со счётом 1:2. «Красные» могут жаловаться на судейство, ведь их гол при нулевом счёте был отменён из-за грубой ошибки рефери. Тем не менее, «Ливерпуль» должны оштрафовать за количество карточек, которые получили игроки в матче. Сумма штрафа должна составить 25 тысяч фунтов, пишет Liverpool Echo. При этом отмечается, что с учётом грубой ошибки арбитра мерсисайдский клуб могут и простить.

В следующем туре Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет против «Брайтона». Матч пройдёт в воскресенье, 8 октября.