Ло Чельсо не хочет покидать «Тоттенхэм» в январе

Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо не намерен покидать свою команду в январское трансферное окно. По информации от Mundo Deportivo, у аргентинца нет желания уходить из команды Анге Постекоглу зимой.

В услугах ло Чельсо ранее была заинтересована каталонская «Барселона», но у «сине-гранатовых» мало шансов заполучить полузащитника в обозримом будущем. Летом команде Хави Эрнандеса не удалось заключить сделку.

До старта нынешней кампании ло Чельсо полтора года выступал в аренде за «Вильярреал». В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Джовани провёл всего 16 минут, хотя в турнире было сыграно 6 туров.