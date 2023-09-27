Райя в этом сезоне будет основным вратарём «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета определился с тем, кто будет основным голкипером лондонского клуба в этом сезоне. По информации от журналиста Сэма Мокбела, первым номером команды будет Давид Райя, который выходил в основе в последних матчах.

Сообщается, что в ближайшем матче Кубка лиги с «Брентфордом» основным голкипером «Арсенала» будет Аарон Рамсдейл, но это не повлияет на общее положение дел. В главных турнирах первым номером будет Райя, за которого «канониры» летом выложили солидную сумму трансфера.

Напомним, Рамсдейл ранее был связан с переходом в другой лондонский клуб – «Челси».