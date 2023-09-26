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Хёйбьерг хочет покинуть «Тоттенхэм» зимой

26 Сентября 2023 • 10:56 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
30.09 19:30

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг хочет покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в услугах Хёйбьерга заинтересован «Ювентус», который видит в 28-летнем датчанине замену для Поля Погба.

Напомним, Хёйбьерг защищает цвета «шпор» с лета 2020 года. В общей сложности за «Тоттенхэм» полузащитник успел провести 151 матч, забить 10 голов и отдать 16 результативных передач. Ранее в карьере футболиста были «Саутгемптон», «Шальке», «Аугсбург» и мюнхенская «Бавария».

Действующий контракт Хёйбьерга с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Дании в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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