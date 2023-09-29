Дортмундская «Боруссия» высоко оценивает вингера Дониэлл Малена.

24-летний футболист привлёк внимание топ-клубов благодаря своей игре в последние месяцы. Одним из главных претендентов на нидерландца считается «Ливерпуль», рассматривающий возможность трансфера в 2024 году. По сведениям SportBild, «красным» придётся потратить не менее 60 млн евро, чтобы подписать игрока в обозримом будущем.

Дониэлл Мален отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами в семи матчах за дортмундскую «Боруссию» в текущем сезоне. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость лидера атаки «шмелей» в 28 млн евро.