​Постекоглу объяснил, почему ВАР не исключил судейские ошибки

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о системе ВАР, которая не помогла полностью исключить судейские ошибки в футболе.

«Я никогда не был поклонником ВАР. Я просто думаю, что эта система усложняет некоторые аспекты игры, которые раньше, как мне кажется, были более ясными. В то же время я понимаю, почему появление технологий было неизбежным.

Люди ошибочно полагают, что с ВАР ошибки исчезнут. Я не думаю, что существует какая-либо идеальная технология, потому что большая часть игры не основана на фактах. Всё сводится к интерпретации, а у людей она разная», - сказал Постекоглу журналистам.

В субботу «Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1. В первом тайме из-за ошибки ВАР не был засчитан гол «красных».