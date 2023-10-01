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​Постекоглу объяснил, почему ВАР не исключил судейские ошибки

01 Октября 2023 • 13:38 Комментировать (1)
Тоттенхэм
2:1
Ливерпуль
окончен

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о системе ВАР, которая не помогла полностью исключить судейские ошибки в футболе.

«Я никогда не был поклонником ВАР. Я просто думаю, что эта система усложняет некоторые аспекты игры, которые раньше, как мне кажется, были более ясными. В то же время я понимаю, почему появление технологий было неизбежным.

Люди ошибочно полагают, что с ВАР ошибки исчезнут. Я не думаю, что существует какая-либо идеальная технология, потому что большая часть игры не основана на фактах. Всё сводится к интерпретации, а у людей она разная», - сказал Постекоглу журналистам.

В субботу «Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1. В первом тайме из-за ошибки ВАР не был засчитан гол «красных».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу
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Комментарии (1)
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Zed2891
01 Октября 2023 в 13:49
Тоттенхэм при Анге конечно безумно хорош. Но объективности ради о какой интерпретации он говорит, когда два е..блана один в поле, а другой на ВАРе не могут разобраться был офсайд или нет. Хотя даже Стиви Вандеру было видно что его не было. По удалениям скорее согласен, но Ливер конечно это мощь, даже вдевятером могли отыграться
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